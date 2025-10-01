Strade come fiumi bomba d’acqua sull’Italia | allagamenti nella notte immagini tremende
Intensi temporali hanno colpito la Romagna nella notte, causando allagamenti diffusi soprattutto nelle aree costiere. Le precipitazioni stanno ora spostandosi verso l’interno, colpendo le zone più centrali della regione. Nonostante la situazione sia in evoluzione, il bilancio iniziale segnala gravi disagi, con strade allagate e disservizi nei trasporti. Secondo quanto riportato dalle testimonianze di Meteo Forlì Cesena, Pedemontana Forlivese e Emilia Romagna meteo, le aree maggiormente interessate sono quelle dei lidi ferraresi e di Cesenatico. In particolare, a Savio, Lido di Dante e nella stessa Cesenatico, le strade sono state completamente sommerse dall’acqua, creando notevoli difficoltà per la circolazione e per i residenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: strade - fiumi
Sottopassi allagati e strade come fiumi: gli interventi dei Vigili del Fuoco
Piogge torrenziali: ospedali inondati e strade come fiumi. Stop ai treni (VIDEO)
Piogge torrenziali: ospedali inondati e strade come fiumi. Stop ai treni
Maltempo: Ascoli sott’acqua, in mezz’ora le strade del centro diventano piccoli fiumi. Diversi interventi dei vigili, anche nel Fermano. Ecco video e foto... - facebook.com Vai su Facebook
Violenta grandinata nel Torinese, le strade diventano fiumi https://lastampa.it/torino/2025/09/24/video/violenta_grandinata_nel_torinese_le_strade_diventano_fiumi-15322482/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Bomba d'acqua su Procida, strade come fiumi - Le strade si stanno trasformando in veri e propri fiumi mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini. Come scrive napolitoday.it
Maltempo in Toscana: bomba d'acqua durante la Fiera Antiquaria di Arezzo, strade come fiumi e turisti in fuga. A Piombino bagnante colpito da un fulmine, è grave - Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla Fiera Antiquaria di Arezzo, giunta stamani, 3 agosto, alla seconda giornata con turisti ed espositori nessi in fuga, e più migliaia di euro di danni sui banchi ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it