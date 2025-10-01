Strade come fiumi bomba d’acqua sull’Italia | allagamenti nella notte immagini tremende

Intensi temporali hanno colpito la Romagna nella notte, causando allagamenti diffusi soprattutto nelle aree costiere. Le precipitazioni stanno ora spostandosi verso l’interno, colpendo le zone più centrali della regione. Nonostante la situazione sia in evoluzione, il bilancio iniziale segnala gravi disagi, con strade allagate e disservizi nei trasporti. Secondo quanto riportato dalle testimonianze di Meteo Forlì Cesena, Pedemontana Forlivese e Emilia Romagna meteo, le aree maggiormente interessate sono quelle dei lidi ferraresi e di Cesenatico. In particolare, a Savio, Lido di Dante e nella stessa Cesenatico, le strade sono state completamente sommerse dall’acqua, creando notevoli difficoltà per la circolazione e per i residenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

