Strade chiuse e divieti di sosta per il Giro dell’Emilia 2025 a Bologna e provincia

Bologna, 1 ottobre 2025 – Ecco tutte le strade chiuse in vista del passaggio del Giro dell’Emilia in città nella giornata di sabato 4 ottobre. Sarà un San Petronio nel segno dello sport quello che sta per arrivare in Emilia e sotto le Due Torri, visto che in programma ci sono ben due manifestazioni ciclistiche all’orizzonte: oltre al 108esimo Giro dell’Emilia Maschile Internazionale Professionisti, si terrà il 13esimo Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite con partenza da Mirandola e immancabile arrivo sul colle di San Luca, attraversando il territorio della città metropolitana di Bologna e arrampicandosi (per cinque volte) lungo la curva delle Orfanelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade chiuse e divieti di sosta per il Giro dell’Emilia 2025 a Bologna e provincia

