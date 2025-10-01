Strade allagate e sottopassi chiusi a Francavilla al Mare resta alta l' attenzione per il persistere del maltempo FOTO

Dopo la chiusura dei sottopassi, nel primo pomeriggio di mercoledì 1° ottobre, proseguono i disagi causati dal forte acquazzone nel territorio comunale di Francavilla al Mare e l'attenzione resta alta, considerando che l'allerta meteo è stata prolungata fino alle prossime 24-36 ore. Intanto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

