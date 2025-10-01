Storie di viaggi incontri vite in movimento | il nuovo podcast di Trenord parte dal Lago di Como

Trenord entra nel mondo dell’audio storytelling e lo fa con una cartolina del Lago di Como. È online su Spotify il primo episodio di “Relazioni”, la nuova serie in dieci puntate ideata e realizzata in collaborazione con Edulia – Dal sapere Treccani, il polo ed-tech dell’Istituto dell’Enciclopedia. 🔗 Leggi su Quicomo.it