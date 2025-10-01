Stop multe selvagge | via al censimento degli autovelox
Basta multe a sorpresa: dal 30 novembre gli autovelox fantasma rischiano lo spegnimento. Come annunciato prima dell'estate, scatta la stretta del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: i Comuni avranno l'obbligo di dichiarare quali dispositivi di rilevamento della velocità usano, dove sono posizionati e quali caratteristiche hanno. Nel momento in cui le amministrazioni non rispettassero questo obbligo, scatterebbe la disattivazione degli impianti e la nullità alle sanzioni emesse. Per il settore, è una piccola rivoluzione. Ma è anche il primo passo per arrivare, finalmente, una volta per tutte, a una mappa nazionale di tutti gli autovelox. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
