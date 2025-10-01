Stop caldo in classe | 300mila euro per le scuole dell' infanzia

Il Comune di Bologna investirà complessivamente 300mila euro per l’installazione di impianti di raffrescamento nelle scuole dell’infanzia comunali e statali. L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio, al termine di un incontro con i sindacati, durante il quale Palazzo d’Accursio ha comunicato lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it