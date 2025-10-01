Stop al woke e all’obesità l’esercito americano si rimette in riga | Hegseth e Trump vogliono dei soldati presentabili

La convocazione di centinaia di generali e ammiragli da parte del segretario della Difesa statunitense, Pete Hegseth, ha destato grande scalpore nei media americani. Ultimamente, il capo del Pentagono si è concentrato sull’innovazione dell’esercito e uno dei suoi obiettivi, con buone probabilità, è quello di smantellare il programma di integrazione forzata noto come Dei (Diversità, equità, inclusione ndr). “E’ inaccettabile vedere generali e ammiragli grassi nella base del Pentagono”, ha affermato Hegseth in un discorso alla base militare di Quantico, in Virginia. “E’ un brutto modo di presentarsi – ha ripreso – e non ci rappresenta”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

