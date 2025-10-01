Stop al trasporto scolastico | revocata la gara per errori nella base d’asta
Battuta d’arresto imprevista per l’avvio del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Sessa Aurunca. L’amministrazione comunale è stata infatti costretta a revocare la procedura di gara avviata nei mesi scorsi per l’affidamento del servizio relativo agli anni scolastici 20252026, 20262027. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: stop - trasporto
Sciopero del trasporto aereo: stop di 24 ore, possibili disagi per i passeggeri
Stop alle bottiglie di vetro in centro, vietati sia la vendita che il trasporto
Trasporto pubblico in Calabria, Talerico: "Stop agli aumenti tariffari insostenibili"
Sciopero nel trasporto ferroviario dalle ore 21 di giovedì 2 ottobre alle ore 20.59 di venerdì 3. Lo stop coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord - facebook.com Vai su Facebook
"Trasporto scolastico revocato dall'attuale Giunta: sbalorditi dai (non) chiarimenti” - Rimaniamo sbalorditi per l'ennesimo (non) chiarimento fornito in merito a una vicenda particolarmente delicata, per la quale abbiamo presentato un'interrogazi ... Scrive giglionews.it
Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee - Gambassi Terme, 9 settembre 2025 – Il servizio di trasporto scolastico per il 2025- Riporta lanazione.it