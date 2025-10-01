Prima il corso per affinare le competenze degli operatori, ora a Vimercate e Monza apre il Cuav, il centro che assiste uomini violenti. Nuova frontiera della battaglia che ha visto Asst Brianza in prima linea, da anni l’azienda ha uno sportello d’assistenza alle vittime che approdano in pronto soccorso. Adesso, con Ats, si concentra sui responsabili. Una strategia di prevenzione per evitare drammi e tragedie. L’ambulatorio sarà un luogo dove lavorare, in rete, sul recupero "con l’obiettivo di ridurre le recidive e promuovere un cambiamento culturale duraturo". Altri partner hanno collaborato alla realizzazione del progetto “Da uomo a uomo”: San Gerardo e Consorzio Desio Brianza per l’avvio e la gestione della sede principale in città e dell’altra, a Villa Serena, nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop ai maltrattamenti sulle donne. Qui si rieducano gli uomini violenti