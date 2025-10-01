Stop ai farmaci israeliani? È solo propaganda | la critica di Serena Pompilio all’ordinanza annunciata dal sindaco Ferrara
È destinata a far discutere l’ordinanza preannunciata dal sindaco Diego Ferrara, che prevede il blocco della vendita di farmaci israeliani nelle tre farmacie comunali gestite da Chieti Solidale. Una misura che, secondo la consigliera comunale di Azione Politica Serena Pompilio, rappresenta un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: stop - farmaci
Stop farmaci israeliani, gli effetti: "Nessun danno alle casse comunali"
San Gimignano dice stop a farmaci israeliani: “Intendiamo richiamare attenzione su emergenza umanitaria Gaza”
Il consiglio comunale chiede lo stop alla vendita dei farmaci israeliani Teva nelle farmacie fiorentine
"Boicottiamo i prodotti israeliani, stop alla vendita dei farmaci Teva nelle farmacie comunali" https://vivere.me/gcXG #m5s #urbino #israele #boicottaggio #teva #farmacie - facebook.com Vai su Facebook
Il consiglio comunale chiede lo stop alla vendita dei farmaci israeliani Teva nelle farmacie fiorentine - Ecolò in aula con la bandiera della Palestina nel giorno dello sciopero ... Si legge su firenzetoday.it
“Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana: parlarne è tabù?” - La denuncia: censurato l'intervento al dibattito con Giani e i candidati alla presidenza della Regione Toscana sui farmaci israeliani ... Come scrive ilfattoquotidiano.it