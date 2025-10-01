Stop agli autovelox selvaggi Al via il censimento

Stop agli autovelox selvaggi. Al via la piattaforma del Ministero dei Trasporti che conterrà una mappa di tutti i dispositivi sulle strade. I Comuni hanno tempo fino al 30 novembre per indicarli, altrimenti saranno illegali. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

