Steward rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva di contrabbando
Rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva clandestinamente. Arrestato e sottoposto a obbligo di dimora uno steward di una compagnia aerea low cost che opera nell'aeroporto di Orio al Serio. Le indagini delle fiamme gialleLe indagini della guardia di finanza di Bergamo sono partite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: steward - rubava
Rubava sigarette dagli aerei per rivenderle: fermato steward di una low cost
Rubava stecche sigarette dagli aerei, indagato uno steward - Uno steward di una compagnia aerea low cost che opera allo scalo di Orio al Serio (Bergamo) è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora dopo che la Guardia di finanza di Bergamo ha ... Si legge su msn.com
Steward rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva di contrabbando - Arrestato e sottoposto a obbligo di dimora uno steward di una compagnia aerea low cost che opera nell'aeroporto di Orio al ... Secondo milanotoday.it