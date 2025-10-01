Stesa con 5 colpi di pistola da auto in corsa | in 4 bloccati dai carabinieri dopo 7 mesi di indagini

Quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal Procuratore Pierpaolo Bruni.Gli indagati sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: stesa - colpi

San Giovanni a Teduccio: stesa al Rione Villa: colpi di pistola in via Ravello

Caivano, stesa al Parco Verde: esplosi diversi colpi d'arma da fuoco, rinvenuti otto bossoli

Il giorno precedente una “stesa” con colpi di pistola esplosi all’impazzata mentre in strada c’erano donne e bambini, e la mattina del 28 settembre una busta con proiettile scivolata nelle mani di Don Patriciello mentre il prete anticamorra stava officiando messa - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/stesa-a-caivano-esplosi-alcuni-colpi-a-pochi-metri-dal-parco-appena-inaugurato-57bacf13-023d-49bb-8f9d-083c37653acd.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_stesa-a-caivano-esplosi-alcuni-colpi-a-pochi- - X Vai su X

Stesa a Caivano, esplosi alcuni colpi a pochi metri dal parco appena inaugurato - Nel pomeriggio alcuni ragazzi a bordo di una moto hanno sparato verso un muro e per aria. Segnala rainews.it

Agguato a Napoli, pregiudicato ferito a colpi di pistola a Fuorigrotta - Che i fragili equilibri tra bande criminali della zona si fossero rotti era emerso già alcune settimane fa, quando erano ricomparse pistole, stese e agguati. Da ilmattino.it