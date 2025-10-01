Stellantis a settembre immatricolazioni +15,5% e quota di mercato del 26,8%
TORINO (ITALPRESS) – A settembre Stellantis è cresciuta in Italia nelle autovetture tre volte in più rispetto al risultato positivo ottenuto dall’intero mercato nazionale. È quanto emerge dai risultati delle immatricolazioni dello scorso mese elaborati da Dataforce. Con 33.946 registrazioni, i brand hanno permesso una crescita complessiva del 15,5% rispetto al 4,07% dell’intero mercato nazionale che ha avuto 126.679 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 26,8%, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il Gruppo Stellantis e il brand Fiat, rimangono saldamente al primo posto della classifica italiana di vendite di autovetture, grazie alle ottime performance della Fiat Pandina (quota mercato PC totale del 6,1%), seguita questo mese da Jeep Avenger (quota mercato PC totale del 3,8%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
