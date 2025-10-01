Stella McCartney la collezione PE 2026 indica la strada per una moda sostenibile

L a Paris Fashion Week ha accolto Stella McCartney e la sua collezione Primavera-Estate 2026 con una presentazione che è andata oltre la semplice sfilata: un vero manifesto estetico ed etico. Al Centre Pompidou, in una cornice serale insolita per una stilista abituata a far sfilare le sue creazione all’alba, Helen Mirren ha prestato la sua voce al celebre brano dei Beatles Come Together, trasformandolo in un inno per l’umanità e per il pianeta. «Come Together for humanity, animals and Mother Earth» è diventato il filo conduttore di una collezione che intreccia creatività, attivismo e sperimentazione tessile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Stella McCartney, la collezione PE 2026 indica la strada per una moda sostenibile

