Stefano Sordelli al timone della nuova area Group Press di Volkswagen Italia

Ildenaro.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° ottobre, le attività degli attuali team Group Press & Pr e Future Mobility & Government Relations di  Volkswagen Group Italia confluiscono nella nuova unità Group Press, Communications & External Relations, che è affidata a Stefano   Sordelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

