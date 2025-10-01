Stefano Sordelli al timone della nuova area Group Press di Volkswagen Italia
Dal 1° ottobre, le attività degli attuali team Group Press & Pr e Future Mobility & Government Relations di Volkswagen Group Italia confluiscono nella nuova unità Group Press, Communications & External Relations, che è affidata a Stefano Sordelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
A Stefano Sordelli la comunicazione di Volkswagen Group Italia - Con l'uscita di Federica Bennato, dal 1° ottobre Stefano Sordelli assumerà la guida di tutta l'unità Press, Communications & External Relations ... Da businesspeople.it
Volkswagen Italia: Sordelli alla guida di Comunicazione e Relazioni Esterne - e Future Mobility & Government Relations confluiscono in Group Press, Communications & External Relations, ... Riporta affaritaliani.it