All’indomani del duro sfogo via social di Antonella Palmisano nei confronti della FIDAL, non poteva mancare la risposta del presidente federale Stefano Mei. La marciatrice pugliese, campionessa olimpica a Tokyo 2021, aveva accusato la Federazione italiana di mettere pubblicamente in secondo piano i suoi risultati tra cui il recente argento conquistato ai Mondiali di Tokyo nella 35 km. Nello specifico, Palmisano non compariva tra le foto dei medagliati azzurri dell’ultima rassegna iridata in un post promozionale della FIDAL verso i Campionati Europei di Birmingham 2026. “ Antonella mi ha chiamato ieri per dirmi che c’era questo problema. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Stefano Mei risponde a Palmisano: “Non faccio figli e figliastri, c’è meritocrazia nell’atletica”

