Dopo settimane è arrivata una risposta di Stefano De Martino alle continue frecciatine che riceve da Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi L'articolo Stefano De Martino risponde, dopo settimane, a Scotti e Pier Silvio VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Stefano De Martino risponde, dopo settimane, a Scotti e Pier Silvio| VIDEO