Stefano De Martino contro le critiche: ironia in diretta ad Affari Tuoi. La competizione tra Rai e Mediaset nel preserale si fa sempre più accesa. Protagonista di questa nuova puntata della “guerra degli ascolti” è Stefano De Martino, che durante l’appuntamento del 30 settembre con Affari Tuoi ha risposto, seppur con leggerezza, alle parole di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti. Il conduttore partenopeo, in collegamento telefonico con il “dottore” del programma, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata pungente: “Ancora non l’ha capito, il nostro è solo un gioco di fortuna. Qui abilità non ne servono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Stefano De Martino punge Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti su Affari Tuoi: ‘Solo un gioco di fortuna’

