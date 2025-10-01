Stefano De Martino lancia una bella frecciatina a Gerry Scotti | ora sì che lo scontro si fa serio

La rivalità tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna entra in una fase ancora più accesa. In una delle ultime puntate, Stefano De Martino ha colto l’occasione per lanciare una stoccata piuttosto pungente nei confronti di Gerry Scotti e del suo format. Non una semplice battuta, ma un intervento che ha fatto discutere, specie dopo le parole recenti del conduttore della Ruota e dell’editore Mediaset che hanno messo in dubbio il merito del gioco di De Martino. La stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti. Durante la puntata di ieri di Affari Tuoi, in uno sketch con il “Dottore” al telefono, De Martino ha commentato con ironia alcune dinamiche del format. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Stefano De Martino lancia una bella frecciatina a Gerry Scotti: ora sì che lo scontro si fa serio

In questa notizia si parla di: stefano - martino

Il sorriso dell’estate: Caroline?Tronelli conquista Stefano?De?Martino

Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra

Gerry Scotti sfida Stefano De Martino: la nuova mossa di Mediaset che rivoluziona il prime time

Non solo Gerry Scotti e Stefano De Martino, ora nello scontro entrano anche Maria De Filippi e Milly Carlucci. Rai in difficoltà? Cosa ne pensate? - facebook.com Vai su Facebook

Stefano De Martino apre ogni puntata di #AffariTuoi con: “Buonasera dal Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo” ? - X Vai su X

Stefano De Martino non ci sta e lancia una bordata a Gerry Scotti, Mediaset e La Ruota della Fortuna: “Saltati i nervi” - Stefano De Martino risponde in diretta alle critiche di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti su Affari Tuoi e lancia una frecciata virale contro La Ruota della Fortuna. Secondo rds.it

Stefano De Martino ad Affati tuoi lancia una frecciatona a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi - Affari Tuoi lo Show preserale di Rai Uno condotto da Stefano De Martino è diretto concorrente de La Ruota della Fortuna, il game show ... Si legge su isaechia.it