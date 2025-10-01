Stefano De Martino la gag dedicata a Pier Silvio Berlusconi
Tra ‘ La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari Tuoi’ la sfida non è soltanto sugli ascolti ma ora va di moda anche il botta e risposta con lo sfottò. Stefano De Martino si è lanciato in una gag molto divertente parafrasando telefonate con presunti candidati a partecipare al suo programma. Una risposta a ciò che Pier Silvio Berlusconi dichiarò durante la sua sortita all’interno di una puntata del game show di Gerry Scotti. Cosa disse Pier Silvio Berlusconi. L’a.d. di Mediaset aveva detto durante una puntata di ‘La Ruota della Fortuna’ nella quale fece i complimenti a Scotti e alla sua squadra: “Noi qua i soldi non li regaliamo” per poi aggiungere su ‘Affari Tuoi’ che si tratta di “un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
