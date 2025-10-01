Stefania Valsecchi assessore a Lecco Fattore Lecco | Garantiti continuità e competenza

Il presidente di Fattore Lecco Giacomo Galli e il capogruppo Saulo Sangalli sono intervenuti per esprimere soddisfazione per la nomina ad assessore di Stefania Valsecchi, già consigliera della lista civica e persona apprezzata per il suo impegno personale e professionale. Una scelta che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: stefania - valsecchi

Gattinoni chiude il caso Durante: Stefania Valsecchi è il nuovo assessore a giovani e famiglia

Stefania Valsecchi assessore a Lecco, Fattore Lecco: "Garantiti continuità e competenza"

Nella giornata di oggi Mauro Gattinoni - Sindaco di Lecco ha nominato Stefania Valsecchi nuovo Assessore a Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili. Già consigliera di Fattore Lecco e presidente di Commissione, in questi anni ha seguito da vicino le i - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Valsecchi è il nuovo assessore ai Giovani e alla Famiglia - Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha nominato Stefania Valsecchi assessore a “Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili” del Comune di Lecco. Segnala lecconotizie.com

Valsecchi nuovo assessore a Lecco, soddisfazione di Fattore Lecco - Il Comune di Lecco nomina Stefania Valsecchi assessore a Famiglia, bambini e politiche giovanili, Fattore Lecco esprime soddisfazione ... Segnala msn.com