Stavo per essere uccisa da un piccione mi sono miracolosamente svegliata dopo sette giorni di coma | la storia di Mercedes Valentine

“I compleanni sono sempre stati importanti nella mia famiglia”, racconta al Guardian Mercedes Valentine, creator su Onlyfans di 22 anni, che nel maggio dello scorso anno si preparava a festeggiare il 60° del padre a Eastbourne, in East Sussex. “Avevamo parenti arrivati dalla Germania e io, quella mattina, avevo deciso di raggiungere mio padre in moto “. Mercedes aveva preso la patente due anni prima, spinta dalla passione del padre per le due ruote. “Conosco quella strada come le mie tasche. Ma mentre la percorrevo, un piccione è entrato nel mio casco aperto e, nel tentativo di scostarlo, sono finita contro una Volvo parcheggiata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

