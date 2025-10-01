Statisti con il senso dello Stato | ce n’è ancora qualcuno

Capi di Stato o meglio attori di varietà che credono di interpretare quel ruolo, affollano le scene con ogni variazione sul tema. Non è semplice trovare un incentivo che li contenga nel loro luogo dedicato, non un podio da Primo Cittadino del Paese, bensì un palco da avanspettacolo, qualunque esso sia. L’Italia, grazie anche allo stellone che, per convinzione popolare, l’assiste, da qualche tempo sta mettendo nel baule delle “cose da conservare con riguardo”, alcuni risultati di un certo rilievo. Per essere precisi, quell’aiuto di pura sorte dello stellone, fu corroborato all’epoca dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it