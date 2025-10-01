Stati Uniti in shutdown | lo scontro politico congela i servizi federali | cosa può accadere adesso
Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown dopo che la Casa Bianca e il Congresso non sono riusciti a trovare un compromesso sul bilancio entro la scadenza di oggi. La paralisi comporta la sospensione di programmi e servizi federali, con circa 750mila dipendenti pubblici costretti al congedo forzato. Alcuni di loro, secondo le intenzioni dell’amministrazione Trump, rischiano persino di perdere definitivamente il posto, in quella che il presidente ha definito una “ punizione irreversibile ”. Le conseguenze economiche rischiano di pesare sull’intero Paese, alimentando tensioni politiche e reciproche accuse tra i partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stati - uniti
Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
90 Day Fiancé: la verità sull’arresto della star femminile negli Stati Uniti
Stati Uniti, è cominciato lo #shutdown del governo federale dopo che #Trump, repubblicani e democratici non sono riusciti a trovare un accordo sulla legge di spesa che finanzia il governo. Si stima che circa 750.000 dipendenti potrebbero essere messi in con - X Vai su X
Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha attaccato i "generali grassi" e le iniziative sulla diversità che, a suo dire, hanno portato a decenni di declino nelle forze armate. Hegseth ha criticato l'aspetto dei militari in sovrappeso, affermando: "È co - facebook.com Vai su Facebook
Stati Uniti in shutdown: lo scontro politico congela i servizi federali: cosa può accadere adesso - Trump accusa i democratici e minaccia “tagli irreversibili”, mentre 750mila dipendenti rischiano il congedo forzato e l’economia si prepara a subirne gli effetti ... Scrive msn.com
Shutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. money.it scrive