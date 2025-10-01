Stati Uniti in shutdown | lo scontro politico congela i servizi federali | cosa può accadere adesso

Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown dopo che la Casa Bianca e il Congresso non sono riusciti a trovare un compromesso sul bilancio entro la scadenza di oggi. La paralisi comporta la sospensione di programmi e servizi federali, con circa 750mila dipendenti pubblici costretti al congedo forzato. Alcuni di loro, secondo le intenzioni dell’amministrazione Trump, rischiano persino di perdere definitivamente il posto, in quella che il presidente ha definito una “ punizione irreversibile ”. Le conseguenze economiche rischiano di pesare sull’intero Paese, alimentando tensioni politiche e reciproche accuse tra i partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

