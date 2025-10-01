Stati Uniti in shutdown | lo scontro politico congela i servizi federali | cosa può accadere adesso

Ilgiornale.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti sono ufficialmente entrati in shutdown dopo che la Casa Bianca e il Congresso non sono riusciti a trovare un compromesso sul bilancio entro la scadenza di oggi. La paralisi comporta la sospensione di programmi e servizi federali, con circa 750mila dipendenti pubblici costretti al congedo forzato. Alcuni di loro, secondo le intenzioni dell’amministrazione Trump, rischiano persino di perdere definitivamente il posto, in quella che il presidente ha definito una “ punizione irreversibile ”. Le conseguenze economiche rischiano di pesare sull’intero Paese, alimentando tensioni politiche e reciproche accuse tra i partiti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

stati uniti in shutdown lo scontro politico congela i servizi federali cosa pu242 accadere adesso

© Ilgiornale.it - Stati Uniti in shutdown: lo scontro politico congela i servizi federali: cosa può accadere adesso

In questa notizia si parla di: stati - uniti

Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

90 Day Fiancé: la verità sull’arresto della star femminile negli Stati Uniti

stati uniti shutdown scontroStati Uniti in shutdown: lo scontro politico congela i servizi federali: cosa può accadere adesso - Trump accusa i democratici e minaccia “tagli irreversibili”, mentre 750mila dipendenti rischiano il congedo forzato e l’economia si prepara a subirne gli effetti ... Scrive msn.com

stati uniti shutdown scontroShutdown negli Stati Uniti di Trump. Perché stavolta le conseguenze potrebbero essere più gravi - Allo scoccare della mezzanotte di oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, negli USA è scattato lo shutdown. money.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Shutdown Scontro