States scatenati | Prepariamoci alla guerra

Trump ed Hegseth riuniscono d’urgenza i vertici militari in Virginia: «Il nostro compito è essere pronti ai conflitti. Il pacifismo è ingenuo e pericoloso». Poi l’affondo contro l’ideologia woke: «Basta decadenza, stop a generali grassi e barbe lunghe». 🔗 Leggi su Laverita.info

states scatenati prepariamoci guerraPete Hegseth, capo del Pentagono: «Prepariamoci alla guerra». Il discorso ai generali Usa. Trump: «Nucleare? Non voglio usarlo. Molto deluso da Putin» - Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel suo intervento a Quantico davanti a centinaia di ... Secondo msn.com

states scatenati prepariamoci guerraUsa, il discorso di Hegseth ai generali: "Prepariamoci alla guerra e a vincerla" - Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha annunciato un cambiamento radicale nella politica militare statunitense, affermando che il compito principale è ... Si legge su msn.com

