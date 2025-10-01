State entrando in una zona di guerra L’avviso della marina israeliana La risposta dell’attivista della Flotilla | Voi fate crimini di guerra – Il video

«State entrando in una zona di guerra attiva. Se intendete rompere il blocco navale, fermeremo le vostre barche. E le confischeremo, tramite procedimento legale in tribunale». Questo il messaggio, trasmesso via radio dalla Marina militare israeliana agli attivisti della Global Sumud Flotilla. « Sarete pienamente responsabili delle vostre azioni », spiega la voce femminile proveniente dalle imbarcazioni di Tel Aviv. Il video è stato diffuso sui social dalla Sumud, dove è in corso l’abbordaggio delle navi e il fermo dei militanti GSF. La risposta dell’attivista Thiago Avila: «Il vostro premier Netanyahu ha un mandato d’arresto perché affama bambini e persone fino a farle morire». 🔗 Leggi su Open.online