Starmer e un Paese sotto sorveglianza | tra Palantir la crisi del Regno Unito e il controllo come obiettivo

It.insideover.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Regno Unito è sulla strada per diventare un Paese sotto sorveglianza? Tante tracce stanno lasciando presupporre che a Londra il governo di Keir Starmer abbia preso politiche potenzialmente in grado di alzare l’asticella del controllo sociale su dati, movimenti e informazioni dei cittadini di fronte a un clima di crescente tensione e preoccupazione. Non c’è un progetto organico, ma diversi tasselli possono, uniti tra loro, apparire riferiti a un filo conduttore comune: il Regno Unito è in crisi strutturale, sul piano politico, economico e culturale il confronto è duro tra l’esecutivo laburista e l’opposizione guidata ormai da Nigel Farage e Reform Uk e la tentazione di cercare soluzioni rapide a problemi complessi appare crescente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

starmer e un paese sotto sorveglianza tra palantir la crisi del regno unito e il controllo come obiettivo

© It.insideover.com - Starmer e un Paese sotto sorveglianza: tra Palantir, la crisi del Regno Unito e il “controllo” come obiettivo

In questa notizia si parla di: starmer - paese

starmer paese sotto sorveglianzaStarmer e un Paese sotto sorveglianza: tra Palantir, la crisi del Regno Unito e il “controllo” come obiettivo - Tante tracce stanno lasciando presupporre che a Londra il governo di Keir Starmer abbia preso politiche potenzialmente in grado ... Segnala msn.com

starmer paese sotto sorveglianzaStarmer contro Farage: «Venditore di fumo che non crede nella Gran Bretagna» - Il premier, nn calo di popolarità e contestato anche all’interno del Labour, ha promesso un «rinnovamento nazionale» importante quanto la ricostruzione del Paese dopo la seconda guerra mondiale. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Starmer Paese Sotto Sorveglianza