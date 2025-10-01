Starmer e un Paese sotto sorveglianza | tra Palantir la crisi del Regno Unito e il controllo come obiettivo
Il Regno Unito è sulla strada per diventare un Paese sotto sorveglianza? Tante tracce stanno lasciando presupporre che a Londra il governo di Keir Starmer abbia preso politiche potenzialmente in grado di alzare l’asticella del controllo sociale su dati, movimenti e informazioni dei cittadini di fronte a un clima di crescente tensione e preoccupazione. Non c’è un progetto organico, ma diversi tasselli possono, uniti tra loro, apparire riferiti a un filo conduttore comune: il Regno Unito è in crisi strutturale, sul piano politico, economico e culturale il confronto è duro tra l’esecutivo laburista e l’opposizione guidata ormai da Nigel Farage e Reform Uk e la tentazione di cercare soluzioni rapide a problemi complessi appare crescente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: starmer - paese
Riconosciamo lo stato palestinese dice PM #Starmer. Una scelta storica da un paese,la GB,che aveva sostenuto la nascita di #Israele.Vergognosa la reazione dei ministri estremisti: annettiamo la #Cisgiordania - X Vai su X
In un momento in cui il Regno Unito è sempre più stanco dei disastri dell’integrazione forzata, con manifestazioni in tutto il paese, il Premier laburista Starmer sceglie come Ministro dell’Interno (Home Secretary) una donna musulmana, che ha giurato sul Cora - facebook.com Vai su Facebook
Starmer e un Paese sotto sorveglianza: tra Palantir, la crisi del Regno Unito e il “controllo” come obiettivo - Tante tracce stanno lasciando presupporre che a Londra il governo di Keir Starmer abbia preso politiche potenzialmente in grado ... Segnala msn.com
Starmer contro Farage: «Venditore di fumo che non crede nella Gran Bretagna» - Il premier, nn calo di popolarità e contestato anche all’interno del Labour, ha promesso un «rinnovamento nazionale» importante quanto la ricostruzione del Paese dopo la seconda guerra mondiale. Si legge su ilsole24ore.com