Starmer e un Paese sotto sorveglianza | tra Palantir la crisi del Regno Unito e il controllo come obiettivo

Il Regno Unito è sulla strada per diventare un Paese sotto sorveglianza? Tante tracce stanno lasciando presupporre che a Londra il governo di Keir Starmer abbia preso politiche potenzialmente in grado di alzare l’asticella del controllo sociale su dati, movimenti e informazioni dei cittadini di fronte a un clima di crescente tensione e preoccupazione. Non c’è un progetto organico, ma diversi tasselli possono, uniti tra loro, apparire riferiti a un filo conduttore comune: il Regno Unito è in crisi strutturale, sul piano politico, economico e culturale il confronto è duro tra l’esecutivo laburista e l’opposizione guidata ormai da Nigel Farage e Reform Uk e la tentazione di cercare soluzioni rapide a problemi complessi appare crescente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

