Star Wars | Starfighter rumor su un grande cameo che darà il via a una nuova trilogia
Mentre The Mandalorian and Grogu tenteranno di trasformare una delle più grandi serie Disney+ in un franchise cinematografico il prossimo maggio, Star Wars: Starfighter del 2027 sembra destinato a essere il primo di una nuova serie di film indipendenti. L’obiettivo? Portare questa Galassia Lontana Lontana da un franchise in streaming a un successo garantito al botteghino. Tuttavia, se crediamo alle nuove indiscrezioni, il film non sarà così indipendente come ci si aspettava. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano della Lucasfilm è quello di rendere Star Wars: Starfighter il primo capitolo di una nuova trilogia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: star - wars
Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo
Regali di star wars per han solo che sfidano le sue origini da contrabbandiere
Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante
Scoprite le ultime indiscrezioni relative a Star Wars: Starfighter, il prossimo film originale della saga di Star Wars. https://cinema.everyeye.it/notizie/star-wars-starfighter-appena-trapelati-grossi-leak-trama-jedi-831233.html?utm_medium=Social&utm_source= - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars Outlaws è disponibile su Nintendo Switch™ 2! Scopri un'avventura galattica con Star Wars Outlaws su Nintendo Switch 2! Controlli touch intuitivi, una modalità portatile ottimizzata e controlli di movimento immersivi per un'esperienza di gioco senza - X Vai su X
Star Wars, questo leggendario Jedi sta per diventare canonico secondo un rumor! - Leak suggeriscono che un leggendario Jedi potrebbe diventare canonico in Star Wars: Starfighter: ecco cosa sappiamo. Da cinema.everyeye.it
RUMOR: STAR WARS: STARFIGHTER Planned As First In A Trilogy With A Big [SPOILER] Planned - There's a great deal of intrigue surrounding Shawn Levy's Star Wars: Starfighter, and a new rumour suggests Lucasfilm has plans for it to be the first chapter in a new trilogy. Lo riporta sffgazette.com