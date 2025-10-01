Star Wars | Starfighter rumor su un grande cameo che darà il via a una nuova trilogia

Cinefilos.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre The Mandalorian and Grogu tenteranno di trasformare una delle più grandi serie Disney+ in un franchise cinematografico il prossimo maggio, Star Wars: Starfighter del 2027 sembra destinato a essere il primo di una nuova serie di film indipendenti. L’obiettivo? Portare questa Galassia Lontana Lontana da un franchise in streaming a un successo garantito al botteghino. Tuttavia, se crediamo alle nuove indiscrezioni, il film non sarà così indipendente come ci si aspettava. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano della Lucasfilm è quello di rendere Star Wars: Starfighter il primo capitolo di una nuova trilogia. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: star - wars

Eventi iconici di star wars che meritano una trasposizione dal vivo

Regali di star wars per han solo che sfidano le sue origini da contrabbandiere

Star wars: la scena straziante di 48 anni ripresa in foundation con un colpo di scena inquietante

Star Wars, questo leggendario Jedi sta per diventare canonico secondo un rumor! - Leak suggeriscono che un leggendario Jedi potrebbe diventare canonico in Star Wars: Starfighter: ecco cosa sappiamo. Da cinema.everyeye.it

star wars starfighter rumorRUMOR: STAR WARS: STARFIGHTER Planned As First In A Trilogy With A Big [SPOILER] Planned - There's a great deal of intrigue surrounding Shawn Levy's Star Wars: Starfighter, and a new rumour suggests Lucasfilm has plans for it to be the first chapter in a new trilogy. Lo riporta sffgazette.com

Cerca Video su questo argomento: Star Wars Starfighter Rumor