Star Wars | Starfighter conterrà un incredibile cameo che potrebbe lanciare una nuova trilogia

Nel nuovo film del franchise creato da George Lucas, diretto da Shawn Levy, potrebbe partecipare a sorpresa e molto brevemente un personaggio. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucasfilm avrebbe puntato Star Wars: Starfighter come primo capitolo di una nuova trilogia cinematografica grazie ad un cameo clamoroso. Il film, diretto da Shawn Levy, avrà Ryan Gosling come protagonista e un personaggio dovrebbe comparire brevemente e avviare quella che potrebbe essere una nuova saga di Star Wars. Il primo capitolo di una nuova era di Star Wars Teoricamente, Starfighter dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova era standalone in Star Wars ma gli ultimi rumor parlano di un possibile grande cameo: la prima candidata è senza dubbio Daisy Ridley nei panni di Rey Skywalker, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

