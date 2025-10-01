Star Wars | rumor su grande cameo che avvia nuova trilogia
le nuove prospettive dell’universo di star wars: tra film indipendenti e trilogie in fase di sviluppo. Il panorama cinematografico dedicato a Star Wars si arricchisce di progetti che mirano a consolidare la presenza della saga sia al cinema che sulle piattaforme di streaming. Con l’intento di espandere ulteriormente questa galassia lontana, sono in cantiere diverse produzioni che promettono di ridefinire i confini narrativi e commerciali del franchise. star wars: starfighter, un film che potrebbe dare il via a una nuova trilogia. una produzione autonoma con potenzialità da franchise. Star Wars: Starfighter, previsto per il 2027, viene descritto come un lungometraggio autoconclusivo ambientato cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: star - wars
