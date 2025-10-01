Star Comics presenta FUSHIGI YUUGI | un classico senza tempo in una nuova preziosa edizione!

Ritorna a ottobre uno dei manga shojo più iconici e amati di sempre: FUSHIGI YUUGI di Yuu Watase sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 7 ottobre, in una nuovissima edizione che celebra degnamente questo capolavoro senza tempo. A quasi 25 anni dalla prima pubblicazione in Italia, torna finalmente tra le mani dei lettori la serie manga che ha definitivamente consacrato Yuu Watase nell’olimpo delle autrici shojo manga più amate e rispettate. Questa nuova edizione rappresenta un vero e proprio evento per tutti gli appassionati del fumetto orientale degli anni ‘90, presentandosi in una veste grafica completamente rinnovata, che rielabora i contenuti della storica edizione giapponese in tankobon e della nuova edizione Kanzenban. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

