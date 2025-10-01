Milano, 1 ottobre 2025 – Metti una sera a cena una star del cinema Stanley Tucci al Ratanà il ristorante milanese dello chef Cesare Battisti, amatissimo non solo per i suoi piatti milanesi ma anche per le sue particolari video-ricette sui social, o meglio consigli per cucinare leccornie anche per chi tra i fornelli non è un mago. Il tutto postato sul profilo Instagram dell’attore mentre entra in cucina, parla e scherza con chef Battisti, si fa raccontare cosa c’è di buono, anzi di ottimo, sui fornelli e soprattutto con una dichiarazione che dice tutto: “il mio ristorante preferito”. Della serie Il diavolo veste Prada e magari fa le pentole ma non i coperchi ma questo non è un problema perché in cucina c’è lui: chef Cesare Battisti Cesare Battisti, lo chef (anche social) della semplicità: “Non voglio diventare influencer ma diffondere cultura del cibo e dare spunti a chi cucina davvero” Il diavolo veste Prada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stanley Tucci, il Diavolo veste Prada ma mangia da chef Cesare Battisti nel suo Ratanà