standing ovation e scintille con la giuria

La ventesima edizione di Ballando con le stelle si apre con un momento destinato a restare nella memoria. Marcella Bella, 73 anni e un'energia contagiosa, ha calcato per la prima volta la pista del dance show di Milly Carlucci. In coppia con il maestro Chiquito, la cantante si è lanciata in una salsa esplosiva, conquistando immediatamente il pubblico. La reazione è stata travolgente: applausi scroscianti e la prima standing ovation della serata.

