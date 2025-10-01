Standing ovation e scintille con la giuria

L a ventesima edizione di Ballando con le stelle si apre con un momento destinato a restare nella memoria. Marcella Bella, 73 anni e un’energia contagiosa, ha calcato per la prima volta la pista del dance show di Milly Carlucci. In coppia con il maestro Chiquito, la cantante si è lanciata in una salsa esplosiva, conquistando immediatamente il pubblico. La reazione è stata travolgente: applausi scroscianti e la prima standing ovation della serata. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Martina Colombari e il debutto a “Ballando con le stelle”: «Mi è tornato il ciclo» Marcella Bella a Ballando, scatenata a 73 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

