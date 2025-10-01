Stalking testimonianze contro Cati | Attacchi di panico in addestramento Lavorare era diventato un inferno
"L’esercito non è questo. Segnalai fatti gravissimi al precedente comandante che mi rispose: ‘quello è il suo carattere’. Eppure ci sono colleghi che, solo vedendo Cati in addestramento, hanno avuto attacchi di panico". E ancora: "Ci obbligava la mattina a ripulire il selciato, mettendo i sassolini nei sacchetti del diametro di uno, due centimetri". E’ entrato ieri nel vivo il processo con giudizio immediato nei confronti del tenente colonnello dell’esercito Giampaolo Cati, accusato di stalking nei confronti di quattro donne e sette uomini, violenza privata con abuso dei poteri e di autorità, minacce e ingiurie ai propri inferiori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
