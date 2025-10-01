Stagione teatrale su il sipario C’è Lino Guanciale in Europeana
Sono i giorni in cui in biglietteria al teatro dell’Aquila si va per confermare o cambiare il posto in abbonamento, si passa per comprare i biglietti ai primi spettacoli fuori abbonamento, si comincia a respirare una stagione grandiosa. Tre le serate per ogni spettacolo, 50mila euro di investimento in più spiega l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che hanno dato risultati importanti, in termini di numeri e di apprezzamento. Il sipario si alza per questa stagione martedì 7 ottobre sempre insieme all’Amat, si parte con Lino Guanciale in Europeana, spettacolo proposto appunto fuori abbonamento con musiche eseguite dal vivo da Marko Hatlak alla fisarmonica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
