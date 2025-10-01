Stadio San Siro a Milan e Inter il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso

Il Comune di Milano ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter, che ora potranno costruire in quella zona lì il nuovo impianto sportivo condiviso. Ecco tutto quello che c'è da sapere: cosa succederà nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

stadio san siro milanNuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Lo riporta sport.sky.it

stadio san siro milanSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Secondo sport.sky.it

