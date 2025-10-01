Stadio San Siro a Milan e Inter il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso

Il Comune di Milano ha venduto lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter, che ora potranno costruire in quella zona lì il nuovo impianto sportivo condiviso. Ecco tutto quello che c'è da sapere: cosa succederà nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio San Siro a Milan e Inter, il cronoprogramma verso il nuovo stadio condiviso

San Siro tra inchiesta e politica. Il tema stadio adesso slitta a settembre, e in chat spuntano le mire di Pella e Marinoni

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, accordo tra M-I Stadio e ambulanti: meno posti, ma sì al merchandising

Marotta sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan: "Decisione tribolata ma siamo felici"

Il nuovo stadio di Milano sorgerà sulle ceneri di San Siro: Milan e Inter in una nota comune hanno manifestato la propria soddisfazione.

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto.

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan.