Stadi sì ma dove sono gli ospedali? I giovani africani reclamano futuro | chi saprà ascoltare?

Non è più tempo di sussurri. L’Africa urla. Da Antananarivo a Rabat, il continente non si lamenta: si solleva. E non lo fa con le mani giunte, ma con i pugni serrati e gli occhi spalancati. La Generazione Z africana non è una gioventù buona solo da instagrammare. Non si accontenta di un futuro: lo reclama come diritto, lo esige. Nel cuore del Madagascar, la capitale in questi giorni è diventata un campo di battaglia. Non per ideologie, ma per sopravvivenza. Decine di migliaia di giovani, tra i 16 e i 20 anni, hanno invaso le strade come un fiume che rompe gli argini. Blackout elettrici, interruzioni d’acqua, ospedali fantasma: la capitale Antananarivo è un teatro di assenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Stadi sì, ma dove sono gli ospedali?”. I giovani africani reclamano futuro: chi saprà ascoltare?

In questa notizia si parla di: stadi - sono

Dall’Ara, stallo senza fine. A che punto sono i nuovi stadi: dalla Roma fino alle due milanesi. E all’estero cambiare è possibile

Acquisti record, spettatori, stadi e spot: chi sono le Leonesse, il "motore" del calcio femminile

Ivan Zazzaroni, attacco frontale: «Ecco perché i nostri giovani sono bruciati! Stadi da terzo mondo, l’80% club in perdita. Gravina, è ora di fare riforme impopolari»

#Annalisa su degli eventuali stadi: «Se si fosse presentata l’opportunità, non sarebbe stata una tappa bruciata: non sono una ragazzina, sto sulle scene da 15 anni. Gli stadi sono per me una strategia da pianificare con serietà, un bell’orizzonte a cui non smett - X Vai su X

Stadio San Siro: la decisione potrebbe arrivare in tarda notte In questo momento sono in fase di discussione i 239 emendamenti della delibera per la vendita dell’impianto da parte del Consiglio Comunale di Milano #Milan #SanSiro #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook

Concerti Vasco Rossi negli stadi nel 2026: quali sono le date del tour e quando acquistare i biglietti - Non è ancora finito il tour negli stadi, che lo ha visto già protagonista a Bibione, Torino, Firenze e Bologna, che Vasco Rossi ha annunciato nuovi concerti per il 2026. Si legge su fanpage.it