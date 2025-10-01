Dalle grandi economie europee arrivano sempre più spesso dati economici più brutti di quelli italiani. Ultimi quelli di ieri dalla Germania, con un'inflazione al 2,4% peggiore delle stime del 2,1%, e con un tasso di disoccupazione fermo al 6,3%, ma con 14mila tedeschi senza lavoro in più. Il Paese è alle prese con una crescita che nel 2025 sarà uguale a zero. La Francia non sta meglio, soprattutto sul fronte dei conti pubblici, con deficit e debito in forte crescita. Mentre in Inghilterra il premier Keir Starmer è impegnato proprio in queste ore nel congresso laburista a trovare argomenti per rilanciare l'economia (ha la peggiore inflazione del G7 e, nonostante i tagli sociali, ha portato il debito al 100% del Pil) e arginare l'avanzata della destra del Reform UK di Nigel Farage. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stabilità politica e disciplina premiano l'Italia