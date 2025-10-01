Cambio ai vertici di Spotify. Daniel Ek, che nel 2006 ha fondato la piattaforma di streaming musicale più grande al mondo, lascerà l’incarico di amministratore delegato a partire da inizio 2026. Resterà comunque all’interno dell’azienda in qualità di azionista e presidente esecutivo, incarico che lo vedrà supervisionare l’allocazione del capitale e definire la strategia futura della società. «Ho due figli, ma Spotify è come se fosse il mio terzo», ha dichiarato Ek in una nota. «Ora è come vederlo laurearsi». Al suo posto subentreranno come co-Ceo gli attuali vice Alex Norström e Gustav Söderström, che riporteranno direttamente a lui. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Spotify, Daniel Ek lascia la carica di Ceo