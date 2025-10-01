Spotify Daniel Ek lascia la carica di Ceo
Cambio ai vertici di Spotify. Daniel Ek, che nel 2006 ha fondato la piattaforma di streaming musicale più grande al mondo, lascerà l’incarico di amministratore delegato a partire da inizio 2026. Resterà comunque all’interno dell’azienda in qualità di azionista e presidente esecutivo, incarico che lo vedrà supervisionare l’allocazione del capitale e definire la strategia futura della società. «Ho due figli, ma Spotify è come se fosse il mio terzo», ha dichiarato Ek in una nota. «Ora è come vederlo laurearsi». Al suo posto subentreranno come co-Ceo gli attuali vice Alex Norström e Gustav Söderström, che riporteranno direttamente a lui. 🔗 Leggi su Lettera43.it
