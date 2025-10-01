Sposi napoletani devolvono parte delle buste a Gaza | commozione al loro matrimonio
Un matrimonio napoletano all'insegna della solidarietà. È quello di due partenopei che, durante la cerimonia, sono infatti entrati in sala con una bandiera della Palestina e un cartellone con su scritto un Iban. Davanti agli invitati hanno tenuto un discorso sulla tragedia che sta colpendo Gaza e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: sposi - napoletani
