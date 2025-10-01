sport missione comune 2025 prorogata al 5 dicembre la scadenza del bando icsc

Roma, 1 ottobre – E’ stata prorogata la scadenza di Sport Missione Comune 2025, il bando dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. realizzato in collaborazione con l’Anci che sostiene la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica attraverso finanziamenti a tasso d’interesse completamente abbattuto per gli Enti Territoriali. Fino al 5 dicembre, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno richiedere un finanziamento a tasso completamente abbattuto per finanziare interventi quali costruzione, ampliamento, miglioramento, efficientamento energetico degli impianti sportivi; maggiori spese dovute alle variazioni di prezzo conseguenti all’aumento dei costi dei materiali di costruzione; cofinanziamento alle risorse Pnrr, bandi regionali, Sport e Periferie; realizzazione di piste ciclabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

