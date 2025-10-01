Sport in tv oggi mercoledì 1° ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 1° ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà lo statunitense Learner Tien nell’attesa finale del torneo ATP 500 di Pechino, mentre in Francia incominceranno gli Europei di ciclismo con una giornata dedicata interamente alle cronometro individuali per tutte le categorie (grande attesa per il ritorno di Filippo Ganna, tra i favoriti della vigilia). Proseguono i Mondiali di canoa slalom in Australia e quelli di kitesurf a Cagliari, poi ampio spazio al basket per Eurolega ed Eurocup. Il calcio propone la Champions League con gli impegni di Juventus e Napoli, ma anche la Serie B e i Mondiali Under 20, dove l’Italia è attesa dal confronto con Cuba. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sport - oggi
Sport in tv oggi (mercoledì 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Sport in tv oggi mercoledì 9 luglio: Sinner e Cobolli a Wimbledon, PSG-Real Madrid in chiaro
Sport in tv oggi (mercoledì 9 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi nuova puntata di RTC Catanzaro Sport, programma settimanale RadioTelevisivo di RTC sulle vicende del Catanzaro Calcio. In questa puntata focus su Catanzaro-Juve Stabia 2-2- e sulla quinta giornata. Conduce Mario Mirabello. In studio Fabio Migliac - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Oggi #clickday bonus #sport. Ecco chi può ottenerlo #Tv2000 #29settembre #bonussport @tg2000it - X Vai su X
Sport in tv oggi (martedì 30 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, martedì 30 settembre, ci aspetta una giornata ricca di eventi sportivi a livello internazionale con tante discipline coinvolte e diversi ... Come scrive oasport.it
Sport in tv oggi (sabato 27 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - L'Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali di volley maschile, sperando ... Lo riporta oasport.it