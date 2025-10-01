Sport in tv oggi mercoledì 1° ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 1° ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner affronterà lo statunitense Learner Tien nell’attesa finale del torneo ATP 500 di Pechino, mentre in Francia incominceranno gli Europei di ciclismo con una giornata dedicata interamente alle cronometro individuali per tutte le categorie (grande attesa per il ritorno di Filippo Ganna, tra i favoriti della vigilia). Proseguono i Mondiali di canoa slalom in Australia e quelli di kitesurf a Cagliari, poi ampio spazio al basket per Eurolega ed Eurocup. Il calcio propone la Champions League con gli impegni di Juventus e Napoli, ma anche la Serie B e i Mondiali Under 20, dove l’Italia è attesa dal confronto con Cuba. 🔗 Leggi su Oasport.it

