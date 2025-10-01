Sport e scuola a braccetto a Case Gentili ecco l' aula per studiare prima o dopo l' allenamento

Lunedì scorso, nella sede di Case Gentili, è stata inaugurata l'"Aula Studio" pensata e progettata dall'associazione Torresavio Calcio. Sempre molto attenti all'aspetto sociale dello sport, ovvero al benessere fisico e psicofisico degli atleti, per il primo anno, lo staff dell'associazione ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

