Sport e inclusione | arriva il ' Minibus Amico' per le persone con disabilità
Promuovere l’inclusione sociale e sportiva delle persone con disabilità, riconoscendo l’attività motoria non solo come strumento di benessere fisico, ma anche come leva educativa e sociale per l’autonomia e la qualità della vita. E' questo l’obiettivo del ‘Progetto Minibus Amico’, promosso dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sport - inclusione
Dallo sport nautico all'ambiente, un accordo per promuovere un progetto d'inclusione
LOlympia Athletic Team premiata in Senato per l’inclusione dello sport: “Una risorsa preziosa”
Sport, inclusione e autonomia: a Tirrenia torna il Camp estivo di Real Eyes Sport
? #BeActive – La scherma nella grande festa dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” di Roma Due giorni di sport, energia e inclusione hanno trasformato lo Stadio dei Marmi in una vera e propria festa della Settimana Europea dello Sport. Circa 5000 pers - facebook.com Vai su Facebook
Mezza Maratona di Viterbo : sport, l’inclusione e accessibilità per tutti ?Vicepresidente Parlamento @AntonellaSberna promotrice dell’iniziativa Ministro @andreaabodi Sottosegretario @MinisteroDifesa @isabellarauti Sindaco @ChiaraFrontini Consiglie - X Vai su X
Assegno di inclusione, arriva il contributo extra di 500 euro per le famiglie povere - "In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Sport e inclusione per tutti. Al via la raccolta fondi - Il crowdfunding sostenuto dalla fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop. Riporta msn.com