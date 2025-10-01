Sport al via il nuovo Bando Ausili 2025 | risorse per 1,6 milioni di euro

Pubblicato l’Avviso che dispone le procedure per accedere alle risorse, di importo pari a 1,5 milioni di euro, destinate all’ acquisto di ausili sportivi da mettere a disposizione, in uso gratuito, delle persone con disabilità interessate all’avviamento alla pratica sportiva. Lo fa sapere il Comitato paralimpico. Si tratta di una misura fortemente voluta dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e che, dopo il grande interesse registrato nel 2023 e 2024, viene riproposta, nella consapevolezza che il diritto alla pratica sportiva deve realmente essere per tutti, in coerenza con quanto stabilito dal novellato art. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

