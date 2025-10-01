Spinazzola | L’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting in Champions Le parole di Spinazzola. Partita complicata e vittoria pensante «Tre punti importanti, sapevamo che lo Sporting era una buona squadra. Diciamo che nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, poi ci siamo abbassati un pochino. Nel secondo tempo abbiamo ripreso a pressare alti». Buona fase difensiva anche in emergenza « Mi sono trovato abbastanza bene a destra, ma l’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

