Spinazzola | L’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile
Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Sporting in Champions Le parole di Spinazzola. Partita complicata e vittoria pensante «Tre punti importanti, sapevamo che lo Sporting era una buona squadra. Diciamo che nel primo tempo abbiamo giocato benissimo, poi ci siamo abbassati un pochino. Nel secondo tempo abbiamo ripreso a pressare alti». Buona fase difensiva anche in emergenza « Mi sono trovato abbastanza bene a destra, ma l’importante di questa partita sono stati i cambi che sono entrati con una mentalità incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spinazzola - importante
Napoli-Sporting 2-1, Spinazzola: “Segnale importante dopo Milano, la squadra al centro di tutto”
SKY - Capello: "Il Napoli mi ha fatto un'ottima impressione col Milan, recupero importante di Spinazzola, De Bruyne? Sto con Conte" https://ift.tt/UbeLBIz - X Vai su X
#Conte conferma la piena emergenza in difesa: ipotesi #Elmas Terzino! "#Spinazzola e #Olivera? Ieri entrambi hanno svolto lavoro differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi, è un'emergenza importante, #Mazzocchi è fuori lista, come #Marianucc - facebook.com Vai su Facebook
Spinazzola a Sky: "Importanti i cambi, che mentalità! KDB? Durata 5', nessuna malizia" - Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions vinto contro lo Sporting Lisbona: “Tre punti importantissimi, ... Scrive tuttonapoli.net
GdS – Napoli-Sporting, Conte spera di poter recuperare Spinazzola: i dettagli - La Gazzetta dello Sport ipotizza un impiego di Leonardo Spinazzola come terzino distrutto al posto di Giovanni Di Lorenzo, squalificato, in occasione ... Secondo iamnaples.it