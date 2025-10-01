Spinazzola ha recuperato e sarà titolare Milinkovic favorito su Meret Sky

Ilnapolista.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera si giocherà Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League che vedrà il rientro di Spinazzola dopo il forfait a Milano. E non solo. Arrivano le ultime sulla formazione che Antonio Conte schiererà più tardi, secondo quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport. Spinazzola ha recuperato, sarà titolare. «Il Napoli continua ad avere alcuni problemi in difesa tra infortuni e squalifiche. Ricordiamo che non ci sarà Di Lorenzo per il rosso preso contro il Manchester City nella prima gara. Hanno recuperato Olivera e Spinazzola con quest’ultimo che dovrebbe essere schierato titolare, mentre sarà confermato Gutierrez dal lato opposto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

spinazzola ha recuperato e sar224 titolare milinkovic favorito su meret sky

© Ilnapolista.it - Spinazzola ha recuperato e sarà titolare, Milinkovic favorito su Meret (Sky)

In questa notizia si parla di: spinazzola - recuperato

spinazzola ha recuperato sar224Spinazzola ha recuperato e sarà titolare, Milinkovic favorito su Meret (Sky) - Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Lo riporta ilnapolista.it

spinazzola ha recuperato sar224Spinazzola e Olivera recuperano per domani? Cosa filtra sui due terzini - I due terzini della squadra azzurra sono in dubbio per la sfida di domani contro lo Sporting. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Ha Recuperato Sar224