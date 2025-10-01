Questa sera si giocherà Napoli-Sporting Lisbona, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League che vedrà il rientro di Spinazzola dopo il forfait a Milano. E non solo. Arrivano le ultime sulla formazione che Antonio Conte schiererà più tardi, secondo quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport. Spinazzola ha recuperato, sarà titolare. «Il Napoli continua ad avere alcuni problemi in difesa tra infortuni e squalifiche. Ricordiamo che non ci sarà Di Lorenzo per il rosso preso contro il Manchester City nella prima gara. Hanno recuperato Olivera e Spinazzola con quest’ultimo che dovrebbe essere schierato titolare, mentre sarà confermato Gutierrez dal lato opposto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola ha recuperato e sarà titolare, Milinkovic favorito su Meret (Sky)