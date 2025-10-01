Spinazzola a destra e Gutierrez in pole | Conte ridisegna la difesa
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli potrà contare su due recuperi.
Conte recupera Spinazzola (giocherà a destra) e conferma Gutierrez a sinistra. Davanti c’è sempre Hojlund
