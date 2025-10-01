analisi del finale della prima stagione di “the terminal list”. Il conclusivo episodio della prima stagione di The Terminal List mostra il protagonista, James Reece, che conclude con successo la sua missione di vendetta. Il prezzo pagato è molto alto, lasciando spazio a sviluppi futuri nella serie. La produzione, disponibile su Prime Video, si ispira al romanzo dell’ex Navy SEAL Jack Carr e segue le vicende di Reece mentre scopre una complessa cospirazione legata a un farmaco sperimentale e cerca giustizia per la morte della sua squadra e della famiglia. la cospirazione dietro RD4895 e capstone industries. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spiegazione finale di The Terminal List con Chris Pratt